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Spor, Asrın felaketi

Galatasaray'da Berkan Kutlu ile Emre Taşdemir, depremzedeler için formalarını bağışladı

Emre Doğan   | 20.02.2023
Galatasaray'da Berkan Kutlu ile Emre Taşdemir, depremzedeler için formalarını bağışladı

Istanbul

Galatasaraylı futbolcular Berkan Kutlu ile Emre Taşdemir, formalarını depremzedeler için sarı-kırmızılı kulübün müzayedesine hediye etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Berkan Kutlu'nun milli takım formasını, Emre Taşdemir'in ise gol sevinci yaşadığı VavaCars Fatih Karagümrük maçında giydiği formayı açık artırma ile satılması amacıyla kulübe bağışladığı belirtildi.

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