Üsküdar'da kırmızı ışıkta duramayan İETT otobüsü, başka bir İETT otobüsüne çarptı
Üsküdar'da kırmızı ışıkta duramayan İETT otobüsü, ışıkta duran başka bir İETT otobüsüne çarptı.
İstanbul
Bulgurlu Mahallesi, Libadiye Caddesi'nde Ümraniye-Kadıköy seferini yapan İETT'ye bağlı 8-E hat numaralı özel halk otobüsü, kırmızı ışıkta duramayarak ışıkta bekleyen başka bir özel halk otobüsüne arkadan çarptı.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken öndeki otobüste bulunan bazı yolcuların hafif yaralandığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.