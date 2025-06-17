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Üsküdar'da kırmızı ışıkta duramayan İETT otobüsü, başka bir İETT otobüsüne çarptı

Üsküdar'da kırmızı ışıkta duramayan İETT otobüsü, ışıkta duran başka bir İETT otobüsüne çarptı.

Ali Cevahir Aktürk  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Üsküdar'da kırmızı ışıkta duramayan İETT otobüsü, başka bir İETT otobüsüne çarptı

İstanbul

Bulgurlu Mahallesi, Libadiye Caddesi'nde Ümraniye-Kadıköy seferini yapan İETT'ye bağlı 8-E hat numaralı özel halk otobüsü, kırmızı ışıkta duramayarak ışıkta bekleyen başka bir özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken öndeki otobüste bulunan bazı yolcuların hafif yaralandığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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