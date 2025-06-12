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Ekonomi

Trüf mantarı Türkiye ekonomisine geçen yıl 650 milyon lira katkı sağladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024'te trüf mantarının ülke ekonomisine 650 milyon lira katkı sağladığını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Trüf mantarı Türkiye ekonomisine geçen yıl 650 milyon lira katkı sağladı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından, 2024 yılına ait trüf mantarı verilerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Yeşil vatanın saklı cevherinin trüf mantarı olduğuna işaret edilen paylaşımda, "Doğal zenginliğimiz olan trüf, hem biyolojik çeşitliliğimizi destekliyor hem de kırsal kalkınmaya ve ekonomimize katkı sağlıyor." ifadesini kullanıldı.

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Paylaşımda, Türkiye'de 1212 hektar alanda trüf ormanı kurulduğu belirtildi.

2024'te 79 ton trüf mantarı üretildiği belirtilen açıklamada, "650 milyon lira ülke ekonomisine katkı sağladı. 5 bin 750 kişiye trüf mantarının doğadan toplanması ve farkındalık eğitimi verildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Paylaşımda, II. Trüf Ormanı Eylem Planı kapsamında 2025 yılında yapılması planlanan çalışmalar da yer aldı.

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