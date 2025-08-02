Dolar
40.65
Euro
47.11
Altın
3,363.37
ETH/USDT
3,465.70
BTC/USDT
113,054.00
BIST 100
10,746.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde müzisyen Çağan Şengül ve vokal grubunu taşıyan minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı
logo
Gündem

Beykoz açıklarında alabora olan teknedeki 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Beykoz açıklarında alabora olan teknedeki 3 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarılırken, akıntıya kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Mustafa Mert Karaca  | 02.08.2025 - Güncelleme : 02.08.2025
Beykoz açıklarında alabora olan teknedeki 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul

Beykoz Anadolu Kavağı açıklarında, gece saatlerinde bir tekne alabora oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denize düşen 3 kişiyi kurtardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Akıntıya kapıldığı belirtilen Ömer Fırtına'nın (27) ise Beykoz açıklarında cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beykoz açıklarında alabora olan teknedeki 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İçişleri Bakanlığınca Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerini konu alan kısa film hazırlandı
Ümraniye'de 40 bin Türk bayrağı dağıtılıyor
Türkiye'den Suriye'ye ilk gaz akışı başladı
Türk Kızılay, Batı Şeria'ya 1200 gıda kolisi ulaştırdı

Benzer haberler

Beykoz açıklarında alabora olan teknedeki 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Beykoz açıklarında alabora olan teknedeki 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Beykoz'da servis aracının çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Marmara Denizi'nde Kınalıada açıklarında bir teknede yangın çıktı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet