Uyuşturucu operasyonlarında 3 haftada 2 bin 311 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 haftada 75 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 24 kilogram uyuşturucu madde ile 5 milyon 375 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 2 bin 311 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerince düzenlendiğini kaydetti.
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2 bin 335 ekipte 8 bin 340 personel, 37 hava aracı ve 53 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 75 ilde operasyonlar gerçekleştirildiğini belirten Yerlikaya, 1 ton 24 kilogram uyuşturucu madde ile 5 milyon 375 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 2 bin 311 şüphelinin yakalandığını aktardı.
75 ilde Uyuşturucu Madde Satıcılarına yönelik son 3 hafta içinde düzenlediğimiz operasyonlarımızda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 17, 2025
🔻1 Ton 24 Kg Uyuşturucu Madde ile
🔻5 Milyon 375 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirdik❗
⚠️ 2 bin 311 şüpheliyi yakaladık❗
️Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel… pic.twitter.com/yj7JrUeNE8
Valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürleri ile polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.