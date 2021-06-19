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Antalya Diplomasi Forumu
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Tarihte yolculuğa çıkaran 'Diplomasi Tüneli' ile devlet liderlerine görsel sunum

Yakın tarihe damga vuran diplomatik temasların fotoğraflarla dijital ortamda yansıtıldığı "Diplomasi Tüneli" ile arkeolog Osman Hamdi Bey ve usta fotoğrafçı Ara Güler'in eserlerinin de yer aldığı sergi, diplomasi ile sanatı buluşturdu.

Hatice Özdemir Tosun,Ayşe Yıldız   | 19.06.2021
Tarihte yolculuğa çıkaran 'Diplomasi Tüneli' ile devlet liderlerine görsel sunum

Antalya

Tarihte yolculuğa çıkaran "Diplomasi Tüneli" ile devlet liderlerine görsel sunum

Devlet liderlerinin bir araya geldiği ve dünya gündemindeki en önemli bölgesel, küresel meselelerin masaya yatırıldığı Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) oluşturulan "Diplomasi Tüneli"nde arkeolog Osman Hamdi Bey ile uluslararası üne sahip fotoğrafçı Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı sergi açıldı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Devlet liderlerinin bir araya geldiği ve dünya gündemindeki en önemli bölgesel, küresel meselelerin masaya yatırıldığı Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) oluşturulan "Diplomasi Tüneli"nde arkeolog Osman Hamdi Bey ile uluslararası üne sahip fotoğrafçı Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen forumda sanatsal etkinliklere de yer verildi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ADF'de, diplomasi tarihine damga vuran olayların fotoğraflarının dijital ortama yansıtıldığı "Diplomasi Tüneli" oluşturuldu. Tünelin sonunda ise arkeolog Osman Hamdi Bey'in eserlerinin yansıtıldığı bir platform ile arka bölümde usta fotoğrafçı Ara Güler'in fotoğraflarına yer verildi.

Diplomasi sanatsal faaliyetlerle buluştu

Antalya Diplomasi Forumu Eş Koordinatörü Gülşen Karanis Ekşioğlu, AA muhabirine, Antalya Diplomasi Forumu'nun Bakan Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığının çok önem verdiği projelerden olduğunu söyledi.

Dünya genelinde ekonomik, siyasi alanda birçok forum bulunduğunu ifade eden Ekşioğlu, diplomasi alanında ise Antalya Diplomasi Forumu'nun ciddi boşluğu doldurduğunu belirtti.

Forum kapsamında oluşturdukları "Diplomasi Tüneli" ile de yakın tarihi anlattıklarını dile getiren Ekşioğlu, "Diplomasi Tüneli'nde 85 alt başlıkta, dünya tarihine yön veren önemli konuları, uluslararası antlaşmaları ve bizim yaptığımız çalışmaları vurguladık. Kadeş Antlaşması'ndan başlayarak Sayın Bakanımızın son Cenevre temaslarıyla tüneli bitirdik." dedi.

Tünelin dışında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iş birliğinde dijital sergi alanı da oluşturduklarını anlatan Ekşioğlu, hem Ara Güler'in hem de Osman Hamdi Bey'in eserlerine sergide yer verdiklerini belirtti.

Katılımcılara tünel ve sergi alanlarıyla görsel sunum yapıldığını ifade eden Ekşioğlu, "Sergi alanında 1400'den fazla kareyi bir araya getirdik. Misafirlerimiz için hem tünelimiz hem de sergi alanımız forum boyunca açık kalacak. Hepsini izlemek için yaklaşık yarım saat ayırmaları gerekiyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da gezilen sergi, yabancı konukların da beğenisini topladı.

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