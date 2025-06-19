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Dünya

Türkiye'nin katkılarıyla KKTC'de "İletişim Eğitim Programı" düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde "İletişim Eğitim Programı" düzenlendi.

Mehmet Kemal Firik  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
Türkiye'nin katkılarıyla KKTC'de "İletişim Eğitim Programı" düzenlendi Fotoğraf: Ali Ruhluel/AA

Lefkoşa

Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "İletişim Eğitim Programı"nın açılışında, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanı Doç. Dr. Bora Bayraktar konuşma yaptı.

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının yıllarca dünyadan soyutlanarak, kendi içine kapanmış olarak yaşamaya zorlandığına dikkat çekerek, her alanda Türkiye'nin yardımını gördüklerini ifade etti.

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Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde iletişimin önemine işaret eden Ertuğruloğlu, "Bir BRT neden TRT olmasın, Türk Ajansı Kıbrıs neden Anadolu Ajansı olmasın. İletişimin bu kadar önemli olduğu ve dezenformasyonun bu kadar tehlike arz ettiği dünyada çok daha etkin iletişim unsurlarını öğrenip, bunları uygulama noktasına gelmemiz şarttır." diye konuştu.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri de İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalarda iki taraftan gelen açıklamaların doğruluğunun anlaşılması için iletişimin önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının edindiği tecrübenin ve bilgi birikiminin, KKTC'deki bu alanda faaliyet gösterenlere aktarılmasının faydalı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanı Bayraktar ise günümüzde kamu diplomasisi ve kurumsal iletişim kavramlarının daha önce hiç olmadığı kadar önem kazandığını yakından gördüklerini belirterek, kamu diplomasisi ve kamusal iletişim konularında gerekli bilince sahip olmanın gerekliliğini vurguladı.

Dezenformasyonun sosyal medya üzerinden önemli bir silah olarak kullanıldığına işaret eden Bayraktar, bu durumun diplomasi ve habercilik ekseninde bilinçli olarak ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından başlayan "İletişim Eğitim Programı"nda katılımcılara, "Kamu Diplomasisi", "Kriz Anlarında İçerik Yönetimi", "Yapay Zeka", "Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı ve Dezenformasyonla Mücadele" ile "Kurumsal İletişim" başlıklarında bilgi verildi.

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