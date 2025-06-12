Dolar
39.34
Euro
45.69
Altın
3,382.05
ETH/USDT
2,772.20
BTC/USDT
107,751.00
BIST 100
9,531.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye'den Hindistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziyede bulundu.

Tuğba Altun  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Türkiye'den Hindistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ankara

Bakanlık, Hindistan'daki uçak kazası hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasından dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uçak kazası

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanı yakınlarında 242 kişiyi taşıyan ve Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı kalkıştan 5 dakika sonra düşmüştü.

"Boeing 787-8 Dreamliner" tipi olduğu kaydedilen uçağın düşme nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

India Today'in haberine göre, Ahmedabad Polis Komiseri G.S. Malik, 41 kişinin yaralandığı kazada 204 kişinin öldüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Hindistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Kırklareli'nde 500 dekarlık buğday ve arpa ekili alan yandı
Narin Güran cinayetinde sanık Yüksel Güran'a verilen cezanın bozulması için temyiz başvurusu
Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Ankara'da hazır beton sektörüne yönelik rekabet soruşturması tamamlandı

Benzer haberler

Hindistan'daki uçak kazası, dünyada son dönemde meydana gelen benzer kazaları hatırlattı

Hindistan'daki uçak kazası, dünyada son dönemde meydana gelen benzer kazaları hatırlattı

Türkiye'den Hindistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Boeing'in hisseleri Hindistan'daki uçak kazası sonrası düşüşte

Türkiye, Avusturya'da okula düzenlenen silahlı saldırıdan derin üzüntü duyuyor

Türkiye, Avusturya'da okula düzenlenen silahlı saldırıdan derin üzüntü duyuyor
Hindistan'ın kuzeybatısında etkili olan aşırı sıcaklar, halk sağlığını tehdit ediyor

Hindistan'ın kuzeybatısında etkili olan aşırı sıcaklar, halk sağlığını tehdit ediyor
Hindistan: Provoke edilirsek Pakistan'a saldırı düzenlemeye hazırız

Hindistan: Provoke edilirsek Pakistan'a saldırı düzenlemeye hazırız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet