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'Tam kapanmada' THY'nin yurt içi uçuşlarında seyahat izin belgesi ve HES kodu zorunlu olacak

Abidin Mutlu Bozdağ   | 27.04.2021
'Tam kapanmada' THY'nin yurt içi uçuşlarında seyahat izin belgesi ve HES kodu zorunlu olacak

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlarında, seyahat izin belgesi ve HES kodunun zorunlu olacağını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"29 Nisan-17 mayıs 2021 tarihleri arasında yurt içinde seyahat etmeyi planlayan yolcularımız, seyahat izin belgelerini ibraz etmeleri ve uçuşa elverişli HES kodunu sağlamaları durumunda seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz."

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