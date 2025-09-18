THY, Suudi Arabistan'ın Yanbu kentine 26 Ekim'de sefer başlatacak
Türk Hava Yolları (THY), Suudi Arabistan'ın liman kenti Yanbu'ya 26 Ekim'den itibaren uçuş başlatacağını bildirdi.
İstanbul
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, şirket, Suudi Arabistan’daki destinasyonlarına bir yenisini daha ekliyor.
Liman şehri olması, tarihi dokusu ve Kızıldeniz kıyısındaki güzellikleriyle dikkati çeken Yanbu'ya seferler 26 Ekim’de başlatılacak.
