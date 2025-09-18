Dolar
41.30
Euro
48.74
Altın
3,639.98
ETH/USDT
4,603.80
BTC/USDT
117,465.00
BIST 100
11,048.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Römerberg Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, maçın oynanacağı Deutsche Bank Park'a hareket ediyor.
logo
Ekonomi

THY, Suudi Arabistan'ın Yanbu kentine 26 Ekim'de sefer başlatacak

Türk Hava Yolları (THY), Suudi Arabistan'ın liman kenti Yanbu'ya 26 Ekim'den itibaren uçuş başlatacağını bildirdi.

Gökhan Yılmaz  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
THY, Suudi Arabistan'ın Yanbu kentine 26 Ekim'de sefer başlatacak

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, şirket, Suudi Arabistan’daki destinasyonlarına bir yenisini daha ekliyor.

Liman şehri olması, tarihi dokusu ve Kızıldeniz kıyısındaki güzellikleriyle dikkati çeken Yanbu'ya seferler 26 Ekim’de başlatılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın cenazesi Mersin'de defnedildi
Terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlanan belediye başkan yardımcılarının yargılanmasına devam edildi
Kudüs'ün yüzlerce yıllık tapu ve vakıf belgeleri Tapu ve Kadastro arşivinde korunuyor
STK'lerden üniversitelere yeni akademik yılda "ilk ders Filistin olsun" çağrısı
RTÜK'ten "milli ve manevi değerlere aykırılık" gerekçesiyle 5 dijital platforma ceza

Benzer haberler

THY, Suudi Arabistan'ın Yanbu kentine 26 Ekim'de sefer başlatacak

THY, Suudi Arabistan'ın Yanbu kentine 26 Ekim'de sefer başlatacak

THY'ye "Airline Economics" dergisinden 3 dalda ödül

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türkiye ve İspanya, Gazze'de ortak vicdanın sesi oldu

TGS yaz sezonunda 254 bin uçuşla 40,5 milyon yolcuya hizmet verdi

TGS yaz sezonunda 254 bin uçuşla 40,5 milyon yolcuya hizmet verdi
THY'den A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 final maçı için Riga'ya ek sefer

THY'den A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 final maçı için Riga'ya ek sefer
THY, 5'inci kez APEX World Class ödülünün sahibi oldu

THY, 5'inci kez APEX World Class ödülünün sahibi oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet