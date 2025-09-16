Dolar
Ekonomi

TGS yaz sezonunda 254 bin uçuşla 40,5 milyon yolcuya hizmet verdi

Türk Hava Yolları'nın iştirak şirketi TGS Yer Hizmetleri AŞ, 2025 yaz sezonunda bir önceki yıla kıyasla yer hizmeti verilen uçuş sayısında yüzde 9, yolcu sayısında yüzde 8,1 artış olduğunu duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
TGS yaz sezonunda 254 bin uçuşla 40,5 milyon yolcuya hizmet verdi

İstanbul

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ​​​​​​​şunlar kaydedildi:

"TGS ailesi olarak, global hedeflerimiz doğrultusunda müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmeti ön planda tutarak, yaz operasyonumuzu büyük bir başarıyla tamamladık. Haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan yaz operasyonumuzda, faaliyet gösterdiğimiz 10 havalimanında, 254 bin 385 uçuşa ve 40 milyon 574 bin 423 yolcuya hizmet verdik. 2025 yaz operasyonumuz 2024'e kıyasla uçuş sayısında yüzde 9, yolcu sayısında yüzde 8,1 artış gösterdi. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ederiz. Hep birlikte, ülkemize ve hizmetlerimize değer katmaya devam edeceğiz."

