Ekonomi

THY'den Kuzey ve Orta Avrupa için indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), Kuzey ve Orta Avrupa ülkelerindeki bazı kentlere seyahat için gidiş-dönüş 169 dolardan başlayan fiyatlarla kampanya başlattığını duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
THY'den Kuzey ve Orta Avrupa için indirimli bilet kampanyası

İstanbul

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yolcular 1 Ekim'e kadar alacakları biletlerle 1 Kasım 2025-18 Mart 2026'da Münih, Düseldorf, Köln ve diğer Almanya şehirlerine 169 dolar, Londra, Manchester, Edinburg ve diğer İngiltere şehirlerine 189 dolar, Cenevre, Zürih, Amsterdam, Brüksel, Viyana, Stokholm, Kopenhag, Oslo ile Helsinki'nin yanı sıra birçok Avrupa şehrine 199 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Ekonomi sınıfı için her şey dahil gidiş-dönüş 169 dolardan başlayan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesinden alınabilecek. Bu ücretler bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor.

Yolcular, kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesinden erişebilecek.

