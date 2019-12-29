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Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralı Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanı Koca, Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalilinin uçakla Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Mehmet Tosun   | 29.12.2019
Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralı Türkiye'ye getirildi Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Somali'deki terör saldırısı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 2 Türk'ün cenazesi ile yaralanan 16 Somaliliyi tedavi için Türkiye'ye getiren uçak, Etimesgut Askeri Havalimanı'na indi. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalilinin uçakla Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

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