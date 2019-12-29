Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali Cumhurbaşkanı Farmajo'ya taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Adullah Farmajo ile yaptığı telefon görüşmesinde, bombalı saldırı dolayısıyla taziyelerini iletti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- Somali'deki terör saldırısında 2'si Türk vatandaşı 80 kişi hayatını kaybetti
- Terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk ile 16 yaralı Türkiye'ye getirilecek
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'de teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa diledi.
Somali halkına taziyelerini ileten Erdoğan, terörle mücadelede Somali'nin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.