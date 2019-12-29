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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali Cumhurbaşkanı Farmajo'ya taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Adullah Farmajo ile yaptığı telefon görüşmesinde, bombalı saldırı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Sefa Mutlu   | 29.12.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali Cumhurbaşkanı Farmajo'ya taziye telefonu Fotoğraf: Sadak Mohamed/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.  

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'de teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa diledi.

Somali halkına taziyelerini ileten Erdoğan, terörle mücadelede Somali'nin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

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