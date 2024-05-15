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TCG Nusret Müze Gemisi, Mersin'de ziyarete açıldı

TCG Nusret Müze Gemisi, Mersin'de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Mustafa Ünal Uysal  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
TCG Nusret Müze Gemisi, Mersin'de ziyarete açıldı

Mersin

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011'de aslına uygun yapılan TCG Nusret Gemisi, Mersin Uluslararası Limanı'na yanaştı.

Limanın 1 numaralı rıhtımına demirleyen gemi, ziyarete açıldı.

Gemiyi ziyarete gelen vatandaşlara ve öğrencilere, görevlilerce TCG Nusret Müze Gemisi hakkında bilgi verildi.

Daha sonra ziyaretçiler gemiyi gezerek fotoğraf çektirdi.

Yarın da aynı yerde 09.30-17.30 saatlerinde gezilebilecek müze gemi, 22 Mayıs'ta Silifke'de, 24 Mayıs'ta Anamur'da ziyaretçilere açılacak.

TCG Nusret, dünyada ilk ve tek yüzer müze gemisi olarak hizmet veriyor.

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