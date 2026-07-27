112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ile vatandaşların iyi niyetini ve bağışlarını istismar eden yapılara, faili meçhullerin aydınlatılmasını engellemeye yönelik girişimlere ve gençleri hedef alan yasa dışı bahis ağlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Bu kapsamda İstanbul, Erzurum ve Mersin Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda toplam 112 zanlı hakkında adli işlemlerin başlatıldığını aktaran Gürlek, bu operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca koordine edilen 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturmasının 4'üncü dalga operasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir. Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda Erzurum İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adreste arama yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştır. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilere ait banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşu hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edilmiştir."

Soruşturmaları titizlikle yürüten İstanbul, Erzurum ve Mersin Cumhuriyet başsavcılıklarına, İstanbul ve Mersin İl Emniyet müdürlüklerine, Erzurum ve Mersin İl Jandarma komutanlıklarına ve operasyonlarda görev alan tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, "Devletimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere emanet ettiği bağışların hesabını sormakta, yıllar geçse de faili meçhul ve karanlıkta kalan olayların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta, gençlerimizin geleceğini yasa dışı bahis ve suç örgütlerinin insafına bırakmamaktadır." ifadesini kullandı.

Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı "Adaletin Yüzyılı" kılma hedefiyle, İçişleri Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon içinde, Türk milletinin huzurunu hedef alan suç ve suç örgütlerine karşı hukukun gücünü tavizsiz biçimde ortaya koymaya devam edeceklerini vurguladı.