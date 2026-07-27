İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 artarak 73 bin 329'a çıktı.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 3 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 artarak 73 bin 329'a çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1203 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 900 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 803 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 329'a, yaralı sayısının ise 174 bin 9'a yükseldiği bildirildi.

Gazze'de enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu, ancak ekipman yetersizliği ve İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarında 5 Filistinli yaralandı

Gazze kentindeki Es-Saraya Sahra Hastanesinden alınan bilgiye göre İsrail donanması, Gazze kenti açıklarında balıkçılara ateş açtı. Saldırı sonucu 3 balıkçı yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail savaş gemilerinin sabah saatlerinde Gazze Limanı açıklarında avlanan balıkçı teknelerini takip ederek yoğun ateş açtığını ve yaralanan 3 balıkçının hastaneye kaldırıldığını aktardı.

İsrail'in, Ekim 2023'te başlayan saldırılardan bu yana Gazze'deki balıkçıların denize açılmasını engellediği, ancak kötüleşen yaşam koşulları nedeniyle onlarca balıkçının tüm risklere rağmen avlanmaya devam ettiği belirtiliyor.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki işgal alanını da genişlettiğine dikkati çekti.

İsrail'e ait askeri araçların gece saatlerinde Tuffah Mahallesi'nin doğusundaki Es-Senafur Kavşağı çevresine ilerlediği ve ateşkes kapsamında belirlenen "Sarı Hat"tı gösteren beton blokları Selahaddin Caddesi boyunca onlarca metre batıya taşıdığı kaydedildi.

Bölge sakinlerinin sabah saatlerinde evlerinin önünde beton bloklarla karşılaştığı ve bunun yaşamları açısından tehlike oluşturduğu vurgulandı.

Sarı Hat'tın, Ekim 2025'te varılan ateşkes kapsamında İsrail ordusunun çekildiği bölgeler ile işgalini sürdürdüğü alanları ayırdığı ifade ediliyor.

İsrailli yetkililerin açıklamalarına göre, ateşkes anlaşmasının imzalanmasından bu yana İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgal ettiği alanların oranı yüzde 53'ten yüzde 70'e yükseldi.

Bunun yanı sıra, İsrail askerlerinin, güneydeki Han Yunus kentinde yer alan Mevasi bölgesinde açtığı ateş sonucu 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail'e ait askeri araçların bölgedeki Filistinlilerin çadırlarına ateş açtığını söyledi.

İsrail'in saldırılarını sürdürmesi ve sınırlı miktarda insani yardım girişine izin vermek dışında sınır kapılarını kapalı tutması, Gazze'deki insani krizi derinleştiriyor.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 174 bin kişi yaralandı.

Ateşkese rağmen devam eden saldırılarda ise 1200 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 888 kişi yaralandı.

Abluka, sağlık personeli ve hastaların ulaşımını durma noktasına getirdi

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sağlık çalışanları ve hastaları taşıyan ulaşım araçlarının işletilmesi için gerekli malzemelerin tükenmesi nedeniyle seferlerin durma noktasına geldiği belirtildi.

Ulaşım hizmetlerinin tamamen kesilmesi halinde sağlık personelinin hastanelere ulaşamayacağı, hastaların ise uzman sağlık hizmetlerinden yararlanamayacağı ifade edilen açıklamada, özellikle kanser ve böbrek hastalarının ciddi risk altında olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani yardım malzemeleri ile temel ihtiyaçların girişini kısıtlayan ablukasının sağlık sistemini ağır bir krizle karşı karşıya bıraktığı kaydedildi.

Uluslararası toplum ve insani yardım kuruluşlarına "ulaşım ve ambulans sistemini kurtarmak için derhal müdahale etme" çağrısında bulunulan açıklamada, gerekli yakıt, yağ, lastik ve yedek parçaların temin edilememesinin yalnızca hastaneleri değil, acil sağlık hizmetlerini de tamamen işlevsiz bırakabileceği uyarısı yapıldı.