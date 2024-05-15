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Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında 4 emniyet görevlisi hakkında gözaltı kararı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 4 kamu görevlisi gözaltına alındı.

Cemil Murat Budak  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında 4 emniyet görevlisi hakkında gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin açılan davanın sanıklarından Serdar Sertçelik'in ifadesinde geçen iddialarla ilgili, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin gözaltına alındığı, soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

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