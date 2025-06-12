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Türk ve Yunan dışişleri bakan yardımcıları Siyasi Diyalog Toplantısı kapsamında bir araya geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou, Ankara'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Tuğba Altun  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Türk ve Yunan dışişleri bakan yardımcıları Siyasi Diyalog Toplantısı kapsamında bir araya geldi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan dışişleri bakan yardımcıları arasında gerçekleştirilen Siyasi Diyalog Toplantısı’nın ardından hazırlanan ortak açıklamayı yayımladı.

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Açıklamada, Bozay ile Papadopoulou'nun Ankara'da Siyasi Diyalog Toplantısı’nın dördüncüsünü gerçekleştirdiği belirtilerek, ikili ilişkilerin çeşitli yönlerinin ele alındığı ve Türkiye’de düzenlenmesi planlanan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’ne hazırlık amacıyla son görüşmelerden bu yana ikili ilişkilerdeki gelişmelerin değerlendirildiği kaydedildi.

Bozay ve Papadopoulou'nun bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin güncel gelişmeleri de ele aldığı ifade edilen açıklamada, toplantının olumlu atmosferde yapıldığı ve tarafların ikili ve uluslararası işbirliği alanlarını daha da geliştirme yönündeki ortak taahhütlerini tekrarladığı aktarıldı.

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