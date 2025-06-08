ABD'nin New York kentinde göçmenlere destek gösterisinde onlarca protestocu gözaltına alındı
ABD'nin New York kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan göçmenlere destek amacıyla gösteri düzenleyen onlarca protestocu gözaltına alındı.
İstanbul
ICE tarafından gözaltına alınan göçmenlere destek amacıyla kent merkezinde toplanan göstericiler, Donald Trump yönetiminin göçmen politikalarını protesto etti.
Göstericiler, göçmen haklarının korunması ve ICE tarafından yürütülen gözaltı operasyonlarına son verilmesi için çağrıda bulundu.
Protestoculara sert müdahalede bulunan polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak amacıyla biber gazı kullandı.
Zaman zaman polisle protestocular arasındaki tansiyonun yükseldiği gösteride onlarca kişi gözaltına alındı.
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Yaşanan arbedede yaralanan bazı göstericiler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
ABD'nin New York kentinde Filistin'e ve göçmenlere destek gösterisinde onlarca protestocu gözaltına alındı ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 8, 2025
▪️ Göstericiler, göçmen haklarının korunması ve ICE operasyonlarının sonlandırılması çağrısında bulundu
▪️ Polisin biber gazıyla müdahale ettiği gösteride onlarca kişi… pic.twitter.com/5RbN5iglmt
Trump'ın göçmen karşıtı kararları
Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da kaldırıldığını duyurmuştu.
Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.
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