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Dünya

New York'ta düzensiz göçmenlere destek protestolarında 65 kişi gözaltına alındı

ABD'nin New York kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan protestolarda 65 kişi gözaltına alındı.

Nuri Aydın  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
New York'ta düzensiz göçmenlere destek protestolarında 65 kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Mostafa Bassim - AA

İstanbul

New York Post'un haberine göre, binlerce kişi, ICE'nin şehir genelinde ve ülke çapında sürdürdüğü sınır dışı uygulamalarını protesto etmek üzere Manhattan'ın Lower Manhattan bölgesindeki Foley Meydanı'nda bir araya geldi.

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"ICE'yi dağıtın" ve "New York'tan defol ICE" yazılı dövizler taşıyarak "Tuğla tuğla, duvar duvar, bu ırkçı sistem yıkılmalı!" sloganları atan göstericiler, Federal Plaza çevresinde yolları trafiğe kapatarak ilerledi.

New York'ta protestoların akşam saatlerinde kontrolden çıkmasıyla polis ile göstericiler arasında şiddetli arbede yaşandı. Göstericiler, polise su şişeleri ve çeşitli cisimler fırlatırken polis de protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

Olaylar sırasında gözaltına alınan 65 kişinin "kamu düzenini bozma" suçlamasıyla karşı karşıya olduğu ve gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi.

New York'taki yoğun katılımlı protestolar San Francisco, Seattle ve Chicago gibi diğer büyük şehirlerdeki benzer gösterilerle eş zamanlı gerçekleşti.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde ICE tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken Donald Trump yönetimi, olaylara sert tepki göstermişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve çok sayıda araç bazı göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.

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