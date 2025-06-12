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Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüşmesinde, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar ve Filistin'le ilgili ilerleyen günlerde yapılacak toplantıların hazırlıkları ele alındı.

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