2026 Dünya Kupası finalini yöneten Slavko Vincic, 46 yaşında hakemliği bıraktı

Emre Aşıkçı
27 Temmuz 2026•Güncelleme: 27 Temmuz 2026
Slovenya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, "ABD'deki Dünya Kupası finalinden bir hafta sonra, Slavko Vincic, dünyanın zirvesinde tarihi hakemlik kariyerini resmen sonlandırdı. 2026 Dünya Kupası finalinden sonra kazandığı şöhretle Slavko Vincic, hakemlik efsaneleri arasına adını yazdırdı." ifadelerini kullandı.
Vincic, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmiş, kariyerinin son maçında ise Arjantin ile İspanya arasında oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde düdük çalmıştı.