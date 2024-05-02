Dolar
32.41
Euro
34.80
Altın
2,303.66
ETH/USDT
2,991.00
BTC/USDT
58,987.00
BIST 100
10,208.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Somali yönetimi, Türkiye ile Somali arasında adalete ilişkin anlaşmayı onayladı

Somali kabinesinin, Türkiye ile "hüküm giymiş suçluların ve sanıkların her iki ülkeye iade edilmesini" kapsayan adalet anlaşmasını onayladığı bildirildi.

Hodan Mohamed Abdullahi  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Somali yönetimi, Türkiye ile Somali arasında adalete ilişkin anlaşmayı onayladı

Ankara

Somali Adalet Bakanı Hassan Moallin Mohamud, yaptığı açıklamada, kabinenin Türkiye ile Somali arasında adalet anlaşmasını onayladığını belirtti.

Mohamud, anlaşmanın hüküm giymiş suçluların ve sanıkların her iki ülkeye iade edilmesine olanak tanıdığını kaydetti.

Anlaşmanın Somali ile Türkiye arasında adalet alanında işbirliğinin güçlendirilmesine olanak sağlayacağını vurgulayan Mohamud, Somali'nin izolasyondan çıktığını ve yargı sisteminin geliştirilmesi için uluslararası anlaşmalar yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Söz konusu anlaşmanın onaylanması, Türkiye Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar'ın Mogadişu'daki resmi ziyaretiyle eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Somali hükümeti, Somali'nin adalet kurumlarında bilgi ve teknolojinin geliştirilmesi konusunda da Türkiye ile işbirliği yapacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM İliç Kazasını Araştırma Komisyonu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerini dinledi
Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
Adana'da motosiklet üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Metal Sendikası'na taziye ziyareti
Bakan Güler: Terörle mücadele esaslarımızı değiştirdik. Teröristi kaynağında yok etme stratejisiyle mücadele ediyoruz

Benzer haberler

Somali yönetimi, Türkiye ile Somali arasında adalete ilişkin anlaşmayı onayladı

Somali yönetimi, Türkiye ile Somali arasında adalete ilişkin anlaşmayı onayladı

Bakan Güler: Terörle mücadele esaslarımızı değiştirdik. Teröristi kaynağında yok etme stratejisiyle mücadele ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'i kabulüne ilişkin açıklama

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-14" operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-14" operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Çıralı sahilinde caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı

Antalya'nın Çıralı sahilinde caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet