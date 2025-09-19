Dolar
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Gündem

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü

İstanbul Boğazı'nda yedekli gemi geçişi nedeniyle çift yönde askıya alınan gemi trafiği güney-kuzey yönlü olarak açıldı.

Muhammed Gencebay Gür  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Haydarpaşa Limanı çıkışlı, yedekli gemi geçişi sebebiyle Boğaz, çift yönde trafiğe kapatıldı.

Geminin geçişinin tamamlanmasının ardından Boğaz, saat 16.00 itibarıyla güney-kuzey yönde yeniden trafiğe açıldı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
