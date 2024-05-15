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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk'u kabul etti

Özcan Yıldırım  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk'u kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da hazır bulundu.

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