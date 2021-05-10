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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 bin 186 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 3-10 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 79 bin 186 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.

Cankut Taşdan   | 10.05.2021
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 bin 186 kişi hakkında işlem yapıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bir yılı aşkın süredir dünyada ve Türkiye'de görülen Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken önlemler belirlenerek uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Salgının seyrini kontrol altında tutulabilmek için alınan yeni tedbirlerle birlikte 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" uygulamasına geçildiği belirtilerek, bu süreçte alınan tedbirlere vatandaşların özveriyle büyük oranda uyum sağladığı kaydedildi.

Ülke genelinde 3-10 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 bin 186 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu salgınla mücadelede normalleşme sürecine kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer tüm kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

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