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Şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine sosyal medyadan hakarete gözaltı

Tokat'ta şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Ekber Türkoğlu   | 26.07.2020
Şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine sosyal medyadan hakarete gözaltı

Tokat

Tokat'ta şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla Saadet Partisi Tokat Teşkilatı üyesi E.S. gözaltına alındı.

E.S. hakkında, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Kılıçaslan ile 15 Temmuz gecesi yaralanan Adviye Gül İsmailoğlu'na sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Tokat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan E.S. emniyete götürüldü.

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