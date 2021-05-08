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Pençe operasyonlarıyla teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getiriliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında, teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaraların kullanılamaz hale getirildiği anların görüntülerini paylaştı.

Orhan Onur Gemici   | 08.05.2021
Pençe operasyonlarıyla teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getiriliyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, komandolar, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla teröristlerin inlerine tek tek giriyor.


Tespit edilen sığınak, mağara, mühimmat ve silahlar kullanılamaz hale getiriliyor.


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