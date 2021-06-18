MSB: Anadolu Kartalı Tatbikatı'na katılacak ülkelerin intikalleri tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Tatbikatı'na katılacak ülkelerin Konya'ya intikallerinin tamamlandığını bildirdi.
Ankara
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 (AE-21) Eğitimi'nin 21 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında icra edileceği belirtildi.
Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 (AE-21) Eğitimi 21 Haziran-02 Temmuz 2021 tarihleri arasında, 3’üncü Ana Jet Üs K.lığında (Konya) icra edilecek. Tatbikata katılacak ülkeler ile Hava Kuvvetlerimizin personel ve uçaklarının Konya’ya intikalleri tamamlandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/ExO6TKfxtt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2021
Açıklamada, tatbikata katılacak ülkeler ile hava kuvvetlerinin personel ve uçaklarının Konya'ya intikallerinin tamamlandığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.