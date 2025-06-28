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MSB'den Türk Kara Kuvvetlerinin 2234'üncü kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Kara Kuvvetlerinin 2234'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı paylaştı.

Utku Şimşek  | 28.06.2025 - Güncelleme : 28.06.2025
MSB'den Türk Kara Kuvvetlerinin 2234'üncü kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan kutlama mesajında, "Türk Kara Kuvvetlerinin 2234'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyoruz." ifadeleri yer aldı.

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