Milli Savunma Bakanlığı: Son 10 günde 147 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığınca, son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte 20, son 10 günde ise 147 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kararlı, Etkin ve Güçlü bir şekilde terörle mücadeleye devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/6cWvybeJzV— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2020
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadeleye kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte 20, son 10 günde de 147 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.