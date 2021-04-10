Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Taran ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran ile İstanbul'da bir araya geldi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile mevkidaşı Taran arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.