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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Taran ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran ile İstanbul'da bir araya geldi.

Orhan Onur Gemici   | 10.04.2021
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Taran ile görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile mevkidaşı Taran arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.


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