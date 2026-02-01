Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,339.00
BTC/USDT
77,571.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Bolat, Slovakya Yatırımlar, Bölgesel Kalkınma ve Bilişim Bakanı Migal ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Slovakya Yatırımlar, Bölgesel Kalkınma ve Bilişim Bakanı Samuel Migal ile bir araya geldi.

Mert Davut  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
Bakan Bolat, Slovakya Yatırımlar, Bölgesel Kalkınma ve Bilişim Bakanı Migal ile görüştü

Ankara

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Migal ile İstanbul'da bir araya geldiklerini belirten Bolat, "Sayın Migal ile Avrupa'daki önemli ticari ortaklarımızdan biri olan Slovakya'nın, bölgesel kalkınma stratejileri kapsamında hayata geçirmeyi planladığı altyapı ve üstyapı projeleri ile enerji projelerinde ülkelerimiz arasında mevcut potansiyel işbirliği fırsatlarını etraflıca değerlendirdik." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bolat, Migal ile söz konusu potansiyelin gerçek iş bağlantılarına dönüştürülmesi amacıyla atılabilecek somut adımlar hakkında son derece verimli görüş alışverişinde bulunduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Küresel çapta prestijli başarılara imza atmaya devam eden Türk yurt dışı müteahhitlik hizmetleri sektörümüz ile teknik müşavirlik firmalarımızın, Slovakya'nın bölgesel kalkınma hedeflerine önemli katkılar sağlayabileceği hususunda mutabık kaldık. Sayın Migal ile ayrıca, 2019 yılından itibaren 4 kattan fazla artarak 2025 yılında 4,3 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmimizi ve yatırımları, otomotiv, savunma sanayisi, metal endüstrisi ve enerji başta olmak üzere daha da artırma hedefimizi vurguladık."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Beştepe Millet Camisi'nde Berat Gecesi programı düzenlenecek
Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ev ve iş yerinin çatısı uçtu
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
AKOM'dan İstanbul için kar ve soğuk hava uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Bolat, Slovakya Yatırımlar, Bölgesel Kalkınma ve Bilişim Bakanı Migal ile görüştü

Bakan Bolat, Slovakya Yatırımlar, Bölgesel Kalkınma ve Bilişim Bakanı Migal ile görüştü

Bakan Bolat: Savunma sanayii ihracatımız neredeyse yüzde 100 arttı. 10 milyar 54 milyon dolar

Bakan Bolat, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Kudratov ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara Moskova'da görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara Moskova'da görüştü
Türkiye-Macaristan 2. Dönem JETCO Toplantısı Budapeşte'de yapıldı

Türkiye-Macaristan 2. Dönem JETCO Toplantısı Budapeşte'de yapıldı
Türkiye'yi yılın ikinci ayında yoğun ekonomi ajandası bekliyor

Türkiye'yi yılın ikinci ayında yoğun ekonomi ajandası bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet