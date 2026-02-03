Dolar
43.48
Euro
51.40
Altın
4,913.88
ETH/USDT
2,138.40
BTC/USDT
74,160.00
BIST 100
13,875.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Büyük Menderes Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkınlar yaşandı

Aydın'da son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nin bazı noktalarında taşkınlar yaşandı.

Ferdi Uzun  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Büyük Menderes Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkınlar yaşandı Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Aydın

Aydın Ovası'nın sulamasında can damarı olan nehirde sağanakla birlikte sular yükseldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Nehrin Germencik ve İncirliova arasındaki kısmında taşma meydana geldi. Turanlar Ovası'nda buğday ve arpa ekili arazilerin bir kısmı sular altında kaldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürü Birol Çınar bölgede inceleme yaptı.

DSİ ekipleri, nehrin taştığı kısmı kapatmak için çalışma başlattı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, son günlerde etkisini artıran yoğun yağışların, nehir yatağının tam kapasiteye ulaşmasına neden olduğu belirtildi.

Debisi yükselen nehrin, İncirliova ve Germencik ilçeleri arasındaki sınır hattında taşkına yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından Büyük Menderes Nehri yatağından ve seddelerinden uzak durmaları büyük önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu da gazetecilere yaptığı açıklamada, kurak geçen sezonun ardından yağmurun yağması için çok dua ettiklerini söyledi.

Tarım arazilerinin çoğunun su altında kaldığını aktaran Çapakçıoğlu, "Arazide buğday ve arpa ekimi vardı. Şu an neredeyse yarısı sular altında ama su seviyesinin biraz düştüğünü görüyoruz. İnşallah, 2-3 gün içerisinde sularımız çekilir." dedi.

Çapakçıoğlu, olaya hızla müdahale eden DSİ ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk bayrağını asılı olduğu yerden söküp yerde sürükleyen şüpheli gözaltına alındı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dört anlaşma imzalandı
Bakan Bayraktar, Suudi Arabistan ile 2 milyar dolarlık bir enerji yatırımı anlaşmasının imzalandığını açıkladı
Diyarbakır'da ortaokul öğrencisinin bayrak hassasiyeti güvenlik kamerasında
SGK, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve TÜSEB işbirliği protokolü imzalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Büyük Menderes Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkınlar yaşandı

Büyük Menderes Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkınlar yaşandı

Son yağışlar buğdayda rekor üretim beklentisini büyüttü

Büyük Menderes Nehri yağmur sularıyla güçlendi

Tekirdağ'da dere ıslahı çalışmaları yapılıyor

Tekirdağ'da dere ıslahı çalışmaları yapılıyor
Antalya'da etkili olan fırtına ve hortum bazı ev, sera ve araçlara zarar verdi

Antalya'da etkili olan fırtına ve hortum bazı ev, sera ve araçlara zarar verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet