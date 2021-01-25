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Meteorolojiden ülkenin kuzey ve batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kuzey ve batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 25.01.2021
Meteorolojiden ülkenin kuzey ve batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden Karadeniz'de kuvvetli, öğle saatlerinden başlayarak Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına (saatte 50-80 kilometre) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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