Dolar
32.45
Euro
34.73
Altın
2,342.37
ETH/USDT
3,140.10
BTC/USDT
64,378.00
BIST 100
9,926.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ankara'da toplu taşıma hizmeti veren teleferik sistemi "süresiz" olarak kapatıldı

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mimarlar Odasının 2013'te Ankara Büyükşehir Belediyesine açtığı davada, 'imar planının iptaline' karar verilmesi sebebiyle yeni bir düzenleme yapılana dek teleferik işletmesinin kapatıldığı belirtildi.

Ömer Olcay  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Ankara'da toplu taşıma hizmeti veren teleferik sistemi "süresiz" olarak kapatıldı

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) bağlı kuruluşu EGO Genel Müdürlüğü, Yenimahalle-Şentepe arasında toplu taşıma hizmeti sunan teleferik sisteminin Mimarlar Odası'nın 2013'te açtığı dava sonucunda süresiz olarak kapatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mimarlar Odası tarafından 2013'te Ankara Büyükşehir Belediyesine açılan dava sonuçlanmış olup mahkemenin 'imar planının iptaline' karar vermesi sebebiyle yeni bir düzenleme yapılana dek teleferik işletmemiz süresiz olarak kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ulaşım hizmetimiz, aynı güzergahta 271 numaralı hatta konulacak ek otobüs seferleri ile sürdürülecektir."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da ormanlık alanlara girişler 1 Mayıs'tan itibaren yasaklandı
Ruanda'da Tutsilere yönelik soykırımda hayatını kaybedenler Ankara'da anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı
Ankara'da toplu taşıma hizmeti veren teleferik sistemi "süresiz" olarak kapatıldı
Ankara'da son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 877 kişi yakalandı

Benzer haberler

Ankara'da toplu taşıma hizmeti veren teleferik sistemi "süresiz" olarak kapatıldı

Ankara'da toplu taşıma hizmeti veren teleferik sistemi "süresiz" olarak kapatıldı

Antalya'daki teleferik kazasında kabinde mahsur kalan aile yaşadıklarını unutamıyor

Teleferik sistemlerinde yolcu güvenliği özel bakım ve kontrollerle sağlanıyor

Antalya'daki teleferik kazasında kurtarma ekiplerinin kask kamerasındaki görüntülere ulaşıldı

Antalya'daki teleferik kazasında kurtarma ekiplerinin kask kamerasındaki görüntülere ulaşıldı
Antalya'daki teleferik kazasında havada asılı kalan 36 kabin yere indirildi

Antalya'daki teleferik kazasında havada asılı kalan 36 kabin yere indirildi
Antalya'daki teleferik kazasının ardından oluşan enkaz havadan görüntülendi

Antalya'daki teleferik kazasının ardından oluşan enkaz havadan görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet