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Çankırı'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra okullar tatil edildi

Çankırı'da beklenen kuvvetli lodos, fırtına ve toz taşınımı nedeniyle il genelinde eğitime yarım gün ara verildi.

Muhammed Kaygın  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Çankırı'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra okullar tatil edildi

Çankırı

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, bugün saat 13.00'ten itibaren merkez ve ilçelerdeki resmi ve özel tüm okullar, rehabilitasyon merkezleri, İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarının tedbir amaçlı tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, 13.00-20.00 saatleri arasında yaşanabilecek olumsuz hava koşulları dolayısıyla vatandaşların gerekli tedbirleri alması ve riskli yapılardan uzak durulması uyarısında bulunuldu.

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