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Ankara'da son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 877 kişi yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 877 kişinin yakalandığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Ankara'da son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 877 kişi yakalandı

Ankara

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 19-25 Nisan tarihleri arasında Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 17, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 40, 5 yıla kadar hapis cezası olan 291 ve ifadeye yönelik aranan 524 olmak üzere 877 kişi yakalandı.

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