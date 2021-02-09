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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege başta olmak üzere İç Anadolu ve Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 09.02.2021
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Kuzey Ege ve Marmara bölgelerinde yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli yer yer fırtına (saatte 40-70 kilometre) şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgarın, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli zaman zaman hamleli fırtına (saatte 40-70 kilometre) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bu nedenle meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine bilgi veren Genel Müdürlük uzmanları, Türkiye'nin halen Orta ve Doğu Avrupa'da etkili olan alçak basınç ile buna bağlı cephe sistemlerinin etkisi nedeniyle batı bölgelerden başlayarak güneyli rüzgarların etkisi altında kaldığını ve bunun da kuvvetli lodos fırtınasına sebep olduğunu aktardı.

Marmara'da fırtına etkili oldu

Genel Müdürlük, dün de Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulunmuş, söz konusu bölgelerde rüzgar 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde etkili olmuştu.

İstanbul'da etkili olan fırtına, binaların çatılarının uçmasına, teknelerin batmasına ve ağaçların devrilmesine neden olmuştu.

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