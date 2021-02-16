Marmara Bölgesi'nin doğusunda aralıklı kar bekleniyor
Marmara Bölgesi'nin doğusunda aralıklı kar yağışı öngörülüyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava bekleniyor.
Doğusunda aralıklı kar yağışı tahmin edilen bölgede Kocaeli ve Sakarya'da yoğun kar öngörülüyor.
Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Bölgede, kuvvetli rüzgar, yoğun kar, buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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