Euro
8.41
Dolar
6.93
BIST 100
1,573.43
Altın
1,820.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Türkiye

Marmara Bölgesi'nin doğusunda aralıklı kar bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusunda aralıklı kar yağışı öngörülüyor.

Kaan Bozdoğan   | 16.02.2021
Marmara Bölgesi'nin doğusunda aralıklı kar bekleniyor Fotoğraf: Ömer Faruk Şimşek/AA

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava bekleniyor.

Doğusunda aralıklı kar yağışı tahmin edilen bölgede Kocaeli ve Sakarya'da yoğun kar öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bölgede, kuvvetli rüzgar, yoğun kar, buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zimbabve'de 4 bakanın Kovid-19'dan hayatını kaybetmesinin ardından kısıtlamalar uzatıldı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı ölümler artmaya devam ediyor
Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 413 kişi hayatını kaybetti
ABD'de eyaletlere dağıtılan milyonlarca Kovid-19 hızlı test kitinin kullanılmadığı ortaya çıktı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Kar ve tipiden kapanan Balıkesir-Susurluk kara yolunu açma çalışmaları sürüyor

Kar ve tipiden kapanan Balıkesir-Susurluk kara yolunu açma çalışmaları sürüyor

Marmara Bölgesi'nin doğusunda aralıklı kar bekleniyor

Zonguldak'ta ekipler yolu kardan kapanan köydeki hamile kadın için seferber oldu

Ankara'da kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı

Ankara'da kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı
Yüz yüze eğitime kar engeli

Yüz yüze eğitime kar engeli
Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kar yağışı için önlemler alındı

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kar yağışı için önlemler alındı