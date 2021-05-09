Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi
İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7'ye yükseldiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Eren 5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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Eren-5 Operasyonları kapsamında, Mardin Nusaybin Bagok Bölgesi'nde, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH Birliklerince devam eden operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7️⃣’ye yükseldi.— TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) May 9, 2021
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.