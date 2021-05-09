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Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7'ye yükseldiğini bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 09.05.2021
Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi

Ankara

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Eren 5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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