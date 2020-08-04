Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Alman misafirlerimizi ağırlamaya hazırız
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye olarak 'Sağlıklı Turizm Sertifika Programı' ile Alman misafirlerimizi ağırlamaya hazırız." ifadesini kullandı.
Ankara
Mehmet Nuri Ersoy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Almanya, Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla'yı kapsayan turistik bölgelerimize yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdı. Türkiye olarak 'Sağlıklı Turizm Sertifika Programı' ile Alman misafirlerimizi ağırlamaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.
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#Almanya; Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla’yı kapsayan turistik bölgelerimize yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdı.#Türkiye olarak "Sağlıklı Turizm Sertifika Programı" ile Alman misafirlerimizi ağırlamaya hazırız.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 4, 2020