Gazeteci Hande Fırat'ın "Devriamber" sergisi açıldı
Gazeteci Hande Fırat'ın "Devriamber" resim ve heykel sergisi, Cumhuriyet Müzesi bünyesinde yer alan Sığınak Kültür Sanat'ta açıldı.
Ankara
Sergiye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, Dışişleri Bakanı Başdanışmanı Nuh Yılmaz, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve çok sayıda davetli katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan serginin açılışı için mesaj gönderdi. Serginin açılışında Erdoğan'ın mesajını, gazeteci Hande Fırat okudu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, şunları kaydetti:
"Basın ve sanat dünyamızın değerli temsilcileri, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Basınımızın önemli isimlerinden Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sayın Hande Fırat'ın kendi ifadesiyle 'çınarlarını kaybedip kendileri çınara dönen kadınların hikayesini' anlattığı resim ve heykel sergisinin başarılı geçmesini temenni ediyorum. Başarılı gazeteci kimliğinin yanı sıra, bu sergi vesilesiyle sanatçı yönünü de öğrenme fırsatı bulduğumuz Sayın Hande Fırat'ı tebrik ediyor, kendisine hem meslek hem de sanat hayatında muvaffakiyetler diliyorum. Sizlerin şahsında basın ve sanat camiamızın tüm mensuplarını, sergiye ilgi gösteren tüm sanatseverleri bir kez daha yürekten selamlıyorum."
"Kültür Yolu Festivallerimize de katılmanızı isteriz"
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da konuşmasında, Fırat'ın 2019'daki "Renklerdir Patlayan" kişisel sergisini gördüğünü belirterek, 5 yılda Fırat'ın kendini resim açısından geliştirdiği değerlendirmesinde bulundu.
Devrialem sergisinin farklı bir anlamı olduğunu ifade eden Ersoy, "Bir toplumun zenginliği, kültür ve sanatının derinliği ile ölçülüyor. Kültür ve sanat toplumda ne kadar yerleştiyse, toplumda ne kadar kabul gördüyse, o toplumda kültür ve sanat ne kadar iyi üretilebiliyorsa aslında toplum o derece zengin algılanıyor. O açıdan da biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültür ve sanatı her yönüyle desteklemeyi görev addediyoruz. Sadece sanat üretimi değil, vatandaşlarımızın kültür ve sanata rahat erişimi de çok çok önemli." dedi.
Son 4 yıldır yapılan Kültür Yolu Festivallerinin bir amacının da vatandaşın sanata ulaşmasını sağlamak olduğunu belirten Ersoy, şunları söyledi:
"Vatandaşın sanata erişimi yeterli değil. O yüzden kültür ve sanat üretimini artırmak istiyoruz. Kültür sanatın toplumun bir kesiminin etkinliği değil, tüm kesimlerinin eriştiği bir alan olması için çabalıyoruz. Bu sergide anlamlı bulduğumuz, toplumda bilinirliği yüksek, toplumda yer etmiş kişilerin kültür sanat üretimindeki katkıları, kültür ve sanat üretiminde pay sahibi olmaları aslında sanatın popülaritesini artırıyor."
Serginin anlamının da çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, kendisinin de genç yaşta olmamakla beraber babasını kaybettiğini, kız çocuklarının 18 yaşından önce babalarını kaybetmelerinin onlara nasıl bir sorumluluk yüklediğini kısmen de olsa anlayabildiğini belirtti. Ersoy, şunları kaydetti:
"Sizin ailenizde üç kuşak üst üste böyle bir acının yaşanması, ayrı bir yük, anlam ve yorgunluk getirmiş. Yağlı boya çalışmaları, video düzenlemeleri ile çağdaş sanatı temsil etmişsiniz. Kültür Yolu Festivallerimize de katılmanızı isteriz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
"Bu sergi annemle, kızıma ithaf ediliyor"
Hande Fırat da serginin açılışına katılan konuklara ziyaretleri için teşekkür etti ve onur duyduğunu belirtti. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüğünü ve davetlilere selamlarını ilettiğini söyledi.
Fırat, Kültür ve Turizm Bakanlığının tüm personeline ve sergiyi açarken kendisine destek olan arkadaşlarına teşekkür etti.
Hande Fırat, "Bu sergi, babalarını kaybeden tüm kız çocukları, tüm erkek çocukları ama özellikle kız çocuklarına atfen yapılmıştır. Bu sergi annemle, kızıma ithaf ediliyor." dedi.
Sergide, tuval üzerine mürekkep, yağlıboya, akrilik, kara kalem, kağıt üzerine füzen, kağıt hamuru, polimerkil üzerine yağlıboya, rölyef, polyester malzemeleri kullanılarak yapılan tablo ve heykellerden oluşan 40 eser sergileniyor.
Hande Fırat'ın başlıca "Devriamber kökler", "Devriamber babam", "Devriamber içimizde biri", "Devriamber anne ve kız" ismini verdiği eserlerinden oluşan sergi, 25 Mayıs'a kadar açık olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.