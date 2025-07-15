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Bakan Ersoy: 15 Temmuz, aziz milletimizin demokrasisine sahip çıkarak, vatanını canı pahasına koruduğu direnişin adıdır

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "15 Temmuz'un, aziz milletin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak, vatanını, bayrağını ve devletini canı pahasına koruduğu tarihi bir direnişin adı" olduğunu bildirdi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
Bakan Ersoy: 15 Temmuz, aziz milletimizin demokrasisine sahip çıkarak, vatanını canı pahasına koruduğu direnişin adıdır

Ankara

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, aziz milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak, vatanını, bayrağını ve devletini canı pahasına koruduğu tarihi bir direnişin adıdır. O gece yazılan bu destan, sadece bir zafer değil, millet iradesinin, birlik ve beraberliğimizin en güçlü teminatıdır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız."

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