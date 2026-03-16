Dolar
44.19
Euro
50.78
Altın
5,018.07
ETH/USDT
2,298.80
BTC/USDT
73,781.00
BIST 100
12,931.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Kültür

Depremde hasar gören Kahramanmaraş'ın simgelerinden Ulu Cami yeniden ibadete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda ve aslına uygun şekilde ayağa kaldırdığımız bu kıymetli eseri yeniden ibadete açıyor olmanın huzurunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş'ımıza hayırlı olsun." dedi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Depremde hasar gören Kahramanmaraş'ın simgelerinden Ulu Cami yeniden ibadete açıldı

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Kahramanmaraş Ulu Cami'nin, Kadir Gecesi'nde ibadete hazır hale getirildiğini belirterek, "Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda ve aslına uygun şekilde ayağa kaldırdığımız bu kıymetli eseri yeniden ibadete açıyor olmanın huzurunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş'ımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, asırlık hafızayı yeniden ayağa kaldırdıklarını, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören Kahramanmaraş Ulu Cami'yi Kadir Gecesi'nde yeniden ibadete açtıklarını bildirdi.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Dulkadiroğlu döneminin simge eserlerinden biri olan Ulu Cami'de beden duvarlarından minaresine, mihrap kısmından hünkar mahfilindeki çeşmeye kadar kapsamlı bir ihya süreci yürüttük. Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda ve aslına uygun şekilde ayağa kaldırdığımız bu kıymetli eseri yeniden ibadete açıyor olmanın huzurunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş'ımıza hayırlı olsun."

Depremde ağır hasar gördü

Dulkadiroğlu Beyi Süleyman Bey tarafından 1442-1454 yıllarında inşa edilen, 1500'lü yıllarda ise Alaüddevle Bozkurt Bey tarafından genişletilen Ulu Cami, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar aldı.

Tarihi yapıyı yeniden ayağa kaldırmak için yaklaşık 1,5 yıl süren kapsamlı restorasyon süreci yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, öncelikle oluşturulan Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlandı.

Koruma Kurulu onaylarının ardından uygulama aşamasına geçilirken, yapı üzerinde jeoradar taramaları başlatıldı.

Eserin beden duvarları ve kolonlarında askılama işlemleri yapıldı, özgün kimliği korunarak beden duvarlarında enjeksiyon uygulaması gerçekleştirildi. Statik güçlendirme amacıyla sürekli zıvana, kenet ve gergi sistemleri de devreye alınırken, yapının daha güvenli hale getirilerek gelecek nesillere aktarılması hedeflendi.

Restorasyon çalışmalarında, yapının sanat tarihi raporunda yer alan özgün niteliklerine bağlı kalındı. Bu kapsamda caminin mihrap kısmı ile hünkar mahfilindeki çeşme de yeniden ihya edildi. Beden duvarlarında güçlendirme çalışmaları yapılırken, minare de sürekli zıvana ve kenet uygulamalarıyla aslına uygun biçimde yeniden ayağa kaldırıldı.

Avlu ve çevre düzenlemesi de tamamlanarak tarihi yapının daha güvenli biçimde geleceğe taşınması sağlandı.

Kadir Gecesi'nde cemaatiyle buluşacak

Restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Ulu Cami'de bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi'nde yeniden ibadet yapılacak.

Böylece Kahramanmaraş'ın simge eserlerinden biri, deprem sonrası yürütülen titiz çalışmaların ardından yeniden şehrin ve cemaatin hizmetine sunulmuş oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet