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Kültür

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Kültürel mirasımızı uluslararası alanda tanıtmak bizler için büyük önem taşıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kültürel etkileşimi derinleştirmek için önemli bir fırsat olan bienalde, Türkiye olarak kültürel mirasımızı uluslararası alanda tanıtmak bizler için büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Kültürel mirasımızı uluslararası alanda tanıtmak bizler için büyük önem taşıyor

Ankara

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünyanın en saygın ve kapsamlı sanat organizasyonlarından Venedik Bienali'nde Türkiye Pavyonu'nun açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Ersoy, "Sanatın evrensel dilini konuşmak, kültürel etkileşimi ve anlayışı derinleştirmek için önemli bir fırsat olan bienalde, Türkiye olarak kültürel mirasımızı uluslararası alanda tanıtmak, bizler için büyük önem taşıyor. Bienal kapsamında gerçekleştirilen 60. Uluslararası Sanat Sergisi'nde Türkiye Pavyonu, özgünlüğü, estetik ve zarafeti, düşün dünyasına açılan derinliği ile bienalin iki ana sergi alanından biri olan Arsenale'de sanatseverlerin uğrak noktalarından biri olacak." ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanından sanatçıların bir araya geldiği, farklı kültürlerin ve sanat akımlarının buluştuğu katılımcı ülkelerin pavyonlarını da gezdiklerini belirten Ersoy, sanatçıların eserlerini sergilemek ve destek olmak, Türk sanatını uluslararası alanda tanıtmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

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