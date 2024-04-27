Dolar
32.48
Euro
34.73
Altın
2,337.94
ETH/USDT
3,111.00
BTC/USDT
62,777.00
BIST 100
9,915.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Ersoy'dan 23 Nisan kutlamalarında tekme atılan öğrenciye mektup ve hediye

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 23 Nisan kutlamasında bir dron operatörünün tekme attığı öğrenciye mektup göndererek, bisiklet ve tablet hediye etti.

Orhan Yoldaş  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
Bakan Ersoy'dan 23 Nisan kutlamalarında tekme atılan öğrenciye mektup ve hediye

Malatya

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli, "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerden sonra Malatya'da Koordinatör Bakan olarak görev yapan "Fahri Malatyalı" Ersoy, saldırıya uğrayan ilkokul öğrencisine destek olduğunu belirten mektup kaleme aldı.

Bakan Ersoy mektubunda, öğrenciye, gelecek yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda temsilen "İl Kültür ve Turizm Müdürü" koltuğuna oturacağının müjdesini vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili evladım, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara en güzel armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaşadığın ve hepimizin tepkisini çeken seviyesiz saldırı için çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Benim samimi olarak en büyük temennim kendini bilmez bir kişinin sana yönelik tavrı neticesinde, senin insanlara karşı olumsuz duygular beslememendir. Hayatta iyi insanlar kadar saygıyı ve sevgiyi özümseyemeyen insanlar da var ne yazık ki. Bu olumsuz an sonrasında Pütürge Emniyet Müdürlüğümüz olaya müdahil oldu. Sen ve ailen bu olayın İçişleri Bakanlığımızla birlikte takipçisi olacağımıza emin olabilirsiniz. Ben de Mehmet Nuri amcan olarak sana küçük bir armağan göndermek istedim. Kullanırken beni hatırlaman dileğiyle senin gözlerinden öpüyorum. Sevgili evladım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum, sana ve arkadaşlarına derslerinde başarılar diliyorum."

Bakan Ersoy tarafından gönderilen bisiklet ve tablet de ilgililerce öğrenciye verildi.

Olay

Pütürge Yatılı Bölge Okulu bahçesindeki 23 Nisan kutlamaları sırasında, kutlamaları görüntülemek için dronu yerde çalıştıran M.H, bir balonun drona çarpmasının ardından 3. sınıf öğrencisi T.Ş'yi tekmelemiş, ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlı M.H'ye mahkemece "yurt dışına çıkış yasağı" ve "karakola imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olaya ilişkin müfettiş görevlendirerek soruşturma başlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden İç Anadolu ve Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Hatay Payas'taki afetzedeler evlerine yerleşmeye başladı
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Ersoy'dan 23 Nisan kutlamalarında tekme atılan öğrenciye mektup ve hediye
Eski ABD'li asker ve diplomat Wright: İsrail'i destekleyen rolü nedeniyle ABD'den utanıyorum

Benzer haberler

Bakan Ersoy'dan 23 Nisan kutlamalarında tekme atılan öğrenciye mektup ve hediye

Bakan Ersoy'dan 23 Nisan kutlamalarında tekme atılan öğrenciye mektup ve hediye

Gazeteci Hande Fırat'ın "Devriamber" sergisi açıldı

HAVELSAN Ekspres Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde gözaltılara rağmen Filistin'e destek gösterileri sürüyor

Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde gözaltılara rağmen Filistin'e destek gösterileri sürüyor
Türkiye'deki üniversitelerden ABD'deki öğrencilerin Gazze eylemlerine destek

Türkiye'deki üniversitelerden ABD'deki öğrencilerin Gazze eylemlerine destek
Gökyüzü sevdalıları pilotluğa ilk adımı bu merkezde atıyor

Gökyüzü sevdalıları pilotluğa ilk adımı bu merkezde atıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet