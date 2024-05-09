Dolar
32.21
Euro
34.66
Altın
2,308.37
ETH/USDT
2,977.30
BTC/USDT
61,203.00
BIST 100
10,202.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Almanya Köln-Antalya Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipi uçağın, piste inişinin ardından lastiğinin patladığını ve pistte kalan uçaktaki 190 kişinin tahliye edildiğini bildirdi Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Gazipaşa Havalimanı’nda ön tekeri patlayan ve gövdesi üzerine inen uçağa ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
insana dair

Muş'ta lise öğrencileri okulun duvarını resimlerle süsledi

Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, eğitim gördükleri okulun duvarını çizdikleri resimlerle renklendirdi.

Sabri Yıldırım  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
Muş'ta lise öğrencileri okulun duvarını resimlerle süsledi Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

Öğretmenlerin desteğiyle çalışma yürüten 25 öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında okulun duvarına, Muş lalesi, telli turna, Sultan Alparslan ve tarihi Murat Köprüsü'nün resimlerini çizdi.

Okul Müdürü Abdülkerim Özçelik, gazetecilere, öğrencilerin okul duvarına yörenin güzellikleriyle ilgili figürleri çizdiğini söyledi.

Muş'un tarihi ve turistik yerlerinin daha görülebilir olmasını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Özçelik, "Resim bölümü öğrencilerimizin tecrübelerini artırmak adına önemli bir çalışma. Duvara resim çizen öğrencilere teşekkür ediyorum." dedi.

Resim Öğretmeni Yahya Yazı da öğrencilerin sosyal sorumluluk projesi kapsamında okulun duvarına 10 gün boyunca resimler çizdiğini belirtti.

Çalışmaya 25 öğrencinin katıldığını bildiren Yazı, "Boya çalışmalarında genel olarak Muş havzasında yer alan tarihi Murat Köprüsü, Muş lalesi, telli turna, toy kuşu ve 1071 yılında Türklere Anadolu'nun kapısını açan Sultan Alparslan'ın resmini çizdik. Buradaki amaç öğrencilerimizin bölgenin güzelliklerinden haberdar olması ve el becerilerinin geliştirilmesi." diye konuştu.

Okulun 12. sınıf öğrencisi Naziren Bozkurt ise resim çizerken kendini çok mutlu hissettiğini dile getirerek, "Resim çizerken hocalarımız bize yardımcı oluyor. Duvarların uzunluğu ve yüksekliği hayallerimize engel değil. Çünkü duvarlara duygularımızı ve hayalimizi yansıtıyoruz. Biz sanatı hem yaşıyoruz hem de yaşatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın bitmesiyle öğrencilere tatlı ikram edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu: Tarihi Kayseri Çarşısı’ndaki yangınla yüreğimiz de yandı
Köln-Gazipaşa seferini yapan uçak, lastiğinin patlaması nedeniyle pistte kaldı
Emine Erdoğan'dan İsrail'in Refah bölgesine yönelik saldırısına tepki
İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 85 bin çift ayakkabı ele geçirildi
Kuruma tehdidi altındaki Burdur Gölü çevresinde su verimliliği için gül yetiştiriliyor

Benzer haberler

Muş'ta lise öğrencileri okulun duvarını resimlerle süsledi

Muş'ta lise öğrencileri okulun duvarını resimlerle süsledi

Muş Ovası toy kuşlarına da yuva oluyor

Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla öldüren zanlı tutuklandı

Muşlu aileler çocukları için DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürüyor

Muşlu aileler çocukları için DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürüyor
Aksaray'da üniversitesi öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbetine başladı

Aksaray'da üniversitesi öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbetine başladı
Tokat'ta bir öğrenci yarışma ödülünü Gazze'deki çocuklara bağışladı

Tokat'ta bir öğrenci yarışma ödülünü Gazze'deki çocuklara bağışladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet