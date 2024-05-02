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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden 29 işçiyi andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2 Nisan'da Beşiktaş'ta bir gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 işçiyi andı.

İsa Toprak  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden 29 işçiyi andı

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş Gayrettepe'de gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 emekçi kardeşimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın 29 işçinin anısına hazırladığı şarkıyı da paylaştı.

Beşiktaş'ta Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi'ndeki gece kulübünün olduğu 16 katlı binada 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.

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